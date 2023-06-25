Косметолог рассказала, что делать, если облезает нос

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», что делать, если облезает нос. «Если у вас облезает нос и на лице появляется шелушение, это может быть вызвано внешними факторами, такими как погода, сухой воздух или использование агрессивных косметических продуктов. Но также могут быть и внутренние причины, например, экзема, аллергии или псориаз», — пояснила специалист.

Чтобы справиться с шелушением кожи на лице и на носу в частности, Елена Богатова порекомендовала регулярно увлажнять кожу, используя кремы и лосьоны, особенно после умывания. При этом следует избегать умывания горячей водой и длительного пребывания в горячем душе или ванне, а также агрессивных очищающих продуктов, содержащих спирты и ароматизаторы. «Не забывайте защищать кожу от ветра, ультрафиолета и прямого воздействия солнечных лучей. Не чешите ее. Питайтесь здоровой пищей, богатой питательными веществами, особенно Омега-3 жирными кислотами, избегайте аллергенов и пейте достаточно воды. Если проблема сохраняется или ухудшается, рекомендуется обратиться к дерматологу или врачу-косметологу. Они смогут провести более детальное обследование и определить конкретную причину облезания кожи на лице», — подытожила эксперт.

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