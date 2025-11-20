Косметолог рассказала, что должно быть в зимней косметичке

Зимний уход за кожей требует к себе особого подхода, направленного на защиту кожи от холода, сухого воздуха и перепадов температур. Чтобы избежать сухости и раздражения, важно правильно подбирать средства. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, что необходимо иметь в косметичке в зимний период.

Так, для мягкого очищения кожи хорошо использовать молочко, мусс, пенку, гель, с высокой концентрацией увлажняющих ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота или аллантоин. От формул с агрессивными павами и от ежедневного использования продуктов с абразивными частицами и кислотами лучше отказаться. Выбирать следует средства для умывания с пометкой для сухой кожи, именно под такой этикеткой чаще всего скрывается бережная косметика.

«Для тонизации кожи используем увлажняющий, успокаивающий и бесспиртовой тоник с плотной, слегка вязкой текстурой, которая напоминает сыворотку. Наносите средство на слегка влажную кожу лица и шеи сразу после очищения легкими похлопывающими движениями. Этот прием позволяет запечатать влагу внутри», — сказала эксперт.

Что касается крема для лица, он должен быть плотным, питательным и защитным с насыщенной текстурой. Важно, чтобы в составе были растительные масла, витамины (особенно A, C, E, F), гиалуроновая кислота, глицерин и пантенол, которые помогут укрепить защитный барьер кожи и предотвратить сухость и шелушение. Перед выходом на мороз крем необходимо нанести за 30-60 минут до выхода на улицу.

«Крем для глаз обязателен, выбираем более плотные текстуры. Желательно добавить в уход увлажняющую сыворотку для век или маску, также хорошо использовать патчи для глаз. Не забываем про гигиеническую помаду. Губы на морозе трескаются и шелушатся. Их необходимо увлажнять в течение дня. Выбирайте помады, в состав которых входят питательные масла, пчелиный воск или же витамины А, E, C и F, которые выступают в роли антиоксидантов и защищают кожу от старения», — отметила специалист.

Кожа рук также нуждается в особом уходе. Следует использовать питательный крем для рук несколько раз в течение дня. Он должен хорошо впитываться и не оставлять липкости на руках. Важно делать маски для рук, парафинотерапию, ванночки с маслами. Стараться избегать масел в чистом виде.

«Чтобы снег и ветер не испортили макияж, хотя бы на зимние месяцы приобретите водостойкую тушь. Но не забывайте, что и средство для снятия макияжа должно быть специальное. Кроме того, тонкие волоски бровей и ресниц зимой тоже подвержены ломкости и выпадению. Перед сном 2-3 раза в неделю наносите на них кокосовое масло, масло зародышей пшеницы с помощью ватной палочки», — добавила Быстрова.

Как отметила косметолог, тональное средство — это дополнительная защита кожи зимой. Если вы летом пользуетесь пудрой, то зимой все же лучше перейти на кремовое тональное средство, которое дополнительно увлажнит кожу и защитит от неблагоприятных погодных факторов.

Для тела можно выбрать крем с маслом ши, какао, манго. Наносите средства на влажную кожу, сразу после душа, пока кожа еще влажная, распределяя массажными движениями. Особенно тщательно обрабатываете зоны коленей, локтей и стоп. Дайте средству полностью впитаться в течение пяти минут и только потом начинайте одеваться. Для максимального эффекта используйте крем два раза в день — утром и вечером. Используйте более плотные, жирные текстуры, если кожа склонна к сухости .

«Сыворотки с кислотами и ретинолом предназначены для тех, кто хочет бороться с возрастными изменениями, акне и постакне, а также выровнять тон и рельеф кожи. Еще они подходят для решения проблем с пигментацией, расширенными порами, избыточной жирностью и тусклым цветом лица. Лучшим выбором станут сыворотки с кислотами концентрацией не более 10%. Текстура должна быть достаточно плотной, но не липкой. Используйте средство два раза в неделю вечером, нанося тонким слоем на очищенную кожу. Избегайте области вокруг глаз и губ. Обязательно завершайте уход плотным восстанавливающим кремом. Также для зимней рутины прекрасно подойдет любимый всеми ретинол . Он ускоряет клеточное обновление, борется с признаками фотостарения и улучшает внешний вид кожи», — подытожила эксперт.