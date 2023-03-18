Косметолог рассказала, эффект от каких процедур очень сложно исправить

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Ирина Шуляк рассказала «СЭ», что в косметологии нет ничего невозможного. «Если после какой-то процедуры появились нежелательные последствия, их можно исправить. Вопрос, сколько времени и усилий на это потребуется», — заявила специалист. Самые сложные для исправления, по ее словам, — нежелательные эффекты или побочные реакции от филлеров и аппаратов без регистрационного удостоверения, проще говоря, которые не имеют лицензии и куплены не у официальных представителей. Также сложно исправлять некачественную постановку нитей.

Ирина Шуляк обратила внимание на то, что заживление или устранение нежелательного эффекта занимает немало времени. «Например, процесс регенерации и восстановления кожных покровов после лазерной шлифовки длится около месяца. И это только внешне. Более глубокие слои кожи восстанавливаются до трех-четырех месяцев», — предупредила дерматолог. Такая же проблема может быть и с гиперпигментацией, особенно если имеются сопутствующие заболевания. «Поэтому рекомендую выбирать косметологов, которые четко понимают показания и противопоказания той или иной процедуры и могут ее грамотно выполнить», — подытожила специалист.

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