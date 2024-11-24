Косметолог рассказала, как предотвратить появление колец Венеры

Врач-косметолог Наталья Бубенчикова в беседе с «СЭ» рассказала, что многие девушки начинают тщательно ухаживать за лицом в молодом возрасте, однако о шее обычно вспоминают лишь тогда, когда на ней появляются возрастные изменения, а именно кольца Венеры. По ее словам, это довольно распространенная проблема, так как такие изменения могут произойти довольно неожиданно и быстро. Поэтому крайне важно включить уход за шеей в свою ежедневную рутину и использовать те же средства, что и для лица.



Чтобы избежать появления колец Венеры, врач также рекомендует следить за осанкой и контролировать положение головы, так как эти факторы влияют на состояние кожи и мышц шеи.



«Изолированно работать с кольцами (то есть использовать только бланч-терапию) лучше в молодом возрасте — до 30 лет. После 30 лет необходимо работать с шеей комплексно: уделять внимание как коже, так и мышцам», — сказала эксперт.



Кроме того, стоит учесть гормональный фон организма. Состояние кожи центральной части шеи зависит от уровня эстрогенов. Поэтому после 45 лет можно обсудить с врачом возможность применения заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Это может помочь предотвратить появление колец Венеры, подытожила косметолог.