Косметолог рассказала, как спасти кожу лица от перепадов температуры

Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что иногда на состоянии кожи лица действительно серьезно сказываются перепады температуры. Поэтому в это время кожа нуждается в особенном уходе. «Первостепенно мы определяем тип кожи и уже после этого выстраиваем правильный уход. Наша кожа состоит из трех слоев — эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. Каждый слой играет свою роль. Поэтому и воздействия тоже должны быть разными», — подчеркнула специалист.

По словам Кристины Артамоновой, перепады температуры сильно влияют на раздраженную и чувствительную кожу. Однако эти состояния — раздраженность, чувствительность — можно изменить. «Изменяем мы их за счет того, что подбираем правильный домашний уход, соответственно — у нас должна быть правильно выстроена процедура для улучшения качества кожи. В этом помогут препараты биорепаранты и полинуклеотиды, которые восстанавливают ДНК клетки, если у нас появились подобные «поломки». Это и аппаратные методики. IPL-терапия — широкополосный луч, очень хорошо работает с сосудистыми реакциями, укрепляет иммунитет кожи, улучшает метаболические процессы», — объяснила косметолог и напомнила, что самое главное — не наносить средства по уходу прямо перед выходом на улицу. Это следует делать за полчаса.

Кристина Артамонова подчеркнула, что, если правильно выстроить алгоритм ухода за кожей, то никаких негативных процессов при перепаде температуры не произойдет. «Главная функция кожи — защитная. Если кожа подготовлена, она будет готова отражать любые агрессивные воздействия внешней среды», — резюмировала эксперт.