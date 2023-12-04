Косметолог рассказала, как убрать белые точки на губах

В беседе с «СЭ» врач-дерматовенеролог, косметолог Валерия Ульянова рассказала, как убрать такой косметический дефект, как гранулы Фордайса, или белые точки на губах.

«Многие выдавливают белые точки дома перед зеркалом. Ни в коем случае не делайте этого! Так как имеется высокий риск занесения инфекции и появления новых, более серьезных воспалений», — говорит эксперт.

По словам доктора, существует несколько основных способов решения этой эстетической проблемы: специальная диета в сочетании с курсом витаминов или аппаратное лечение. В любом случае стоит проконсультироваться со специалистом.

Врач предложит несколько вариантов удаления белых точек на губах: лазерная терапия, криотерапия и механическая чистка, рассказывает косметолог.

Кроме того, Валерия Ульянова предупреждает, что гранулы Фордайса не опасны для жизни. Их не нужно удалять народными методами или аптечными лекарствами.

«Только опытный специалист сможет помочь избавиться от подобных высыпаний», — подытожила медик.