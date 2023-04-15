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Сегодня, 10:05

Косметолог рассказала, как влияет на кожу вазелин

Ольга Стрельникова
Девушка с сияющей кожей улыбается.
Фото Freepik/drobotdean
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Косметолог, эксперт Shopping-Live Ксения Вебер рассказала «СЭ» о тренде по уходу за кожей, который сейчас активно вирусится в социальных сетях, под названием «слаггинг». Он заключается в увлажнении кожи обильным нанесением вазелина или минерального масла. «У метода действительно есть плюсы, но и минусы тоже, причем достаточно весомые», — предупредила специалист. По ее словам, вазелин или минеральное масло, обильно нанесенные на кожу, дадут такой же эффект, как парафинотерапия для рук или ног. «Вазелин — самое окклюзионное (дословно «запечатывающее») масло из всех возможных. Оно в буквальном смысле создает парниковый эффект, что способствует гидратации верхних слоев эпидермиса», — подчеркнула косметолог.

Как отметила Любовь Варижук, плюсы вазелина в его гипоаллергенности, в отличии от природных масел. Натуральные масла могут провоцировать комедоны (подкожные высыпания, сальные пробки), повышать чувствительность кожи к солнцу, вызывать аллергию и раздражение. «Зато в них мы найдем целый коктейль из жирных кислот, витаминов и антиоксидантов. А минеральное масло пустое — в нем нет ничего. Но это явный плюс для детей и людей с аллергией или атопическим дерматитом. Поэтому как экспресс-метод смягчения сухой кожи, вазелин может подойти», — заявила эксперт.

Проблемы, по словам Любови Варижук, могут возникнуть у людей с розацеа, акне, с проблемной и жирной кожей или, если слаггингом злоупотреблять. «Частое применение таких плотных средств может привести к противоположному эффекту — pH кожи станет более щелочным, нарушатся процессы отшелушивания, кожа потеряет сигнал к выработке собственных липидов. Уход с вазелином хорош, если вы живете в тяжелых климатических условиях или имеете экстремально сухую кожу. Но только как SOS-средство или, если иные способы ухода недоступны», — подытожила Любовь Варижук.

Ранее мы рассказывали о секретах корейского ухода за кожей.

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