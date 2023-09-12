Косметолог рассказала, кому будет полезна ультразвуковая чистка лица

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала «СЭ» об ультразвуковой чистке лица. По ее словам, специальный шпатель помогает эффективно выводить наружу загрязнения кожи и удалять старые клетки с поверхности.

«Помимо главного назначения ультразвуковая чистка предполагает тонизирование, увлажнение и улучшение цвета кожи. Во время процедуры происходит естественное обновление эпидермиса и стимулирование микроциркуляции», — сказала Байрамукова «СЭ».

Также специалист отмечает, что УЗ-чистка подходит людям, которые не только хотят избавиться от высыпаний на коже, но и получить легкий омолаживающий эффект.