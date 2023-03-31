Косметолог рассказала, можно ли дома самостоятельно пользоваться мезороллером

Косметолог-эстетист Виктория Канева специально для «СЭ» рассказала, можно ли дома самостоятельно пользоваться мезороллером. «Этот инструмент предназначен для мезотерапии и представляет собой ручку с цилиндром, на котором расположены иглы. Цель процедуры — стимулировать выработку коллагена и эластина», — пояснила эксперт.

По словам Виктории Каневой, во время катания мезороллера по коже образуются микропроколы в верхних слоях эпидермиса, благодаря чему активные компоненты сывороток проникают лучше. «Но иголки не входят вертикально, поэтому проколы не имеют ровных краев, а больше напоминают борозду. «Рваные края» могут вызвать воспалительные реакции. Поэтому самостоятельное применение мезороллера в домашних условиях не рекомендуется», — предупредила специалист. В домашних условиях соблюсти правила стерилизации сложно, а мезороллер должен быть стерилен — помыть инструмент в воде или побрызгать хлоргексидином недостаточно.

Вторая причина, по которой применение мезороллера в домашних условиях нежелательно, это то, что кожа лица на разных участках имеет различную толщину, и длину игл необходимо правильно подобрать. «Это может сделать только квалифицированный специалист. Доверьтесь профессионалам, и ваша кожа получит максимальный результат без нежелательных осложнений», — заключила Виктория Канева.

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