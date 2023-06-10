Косметолог рассказала о недорогом средстве, которое защитит от старения

Сегодня, 16:30
Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ» о недорогом средстве, которое поможет защитить кожу от старения.
«Аскорбиновая кислота или витамин С — мощный антиоксидант. Она помогает бороться с повреждениями от солнечных лучей и стимулирует выработку коллагена. Приобрести аскорбиновую кислоту можно в любой аптеке в пределах 200 рублей», — пояснила эксперт.
Какие еще эффективные и недорогие средства для красоты кожи можно приобрести в аптеке до 1000 рублей, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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