Косметолог рассказала о плюсах автозагара

Во-первых, это средство помогает достичь желаемого цвета кожи, тем, кому противопоказано загорать.

«Ультрафиолет может провоцировать у людей с факторами риска развитие меланом и прочих онкологических заболеваний кожи. Поэтому они для себя могут выбирать автозагар, потому что он намного безопаснее, чем прямое воздействие ультрафиолетовых лучей», — отметила Радина Life.ru.

Кроме того, плюс автозагара в быстром эффекте. Не нужно лежать под солнцем несколько дней, чтобы достичь желаемого результата.

Третий плюс — в средства добавляют различные витамины и масла, что полезно для нашей кожи.