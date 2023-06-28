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Сегодня, 08:15

Косметолог рассказала о правилах ухода за кожей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина делает маску.
Фото Freepik/freepik
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Косметолог-нутрициолог Advanced Nutrition Programme Наталья Высоцкая рассказала «СЭ», как поддерживать кожу в оптимальном состоянии, когда солнце с каждым днем становится все более активным. «Золотым стандартом считается уход, подобранный индивидуально под тип кожи, с учетом исходного состояния и имеющихся потребностей. Он поможет коже адаптироваться к любым условиям», — пояснила специалист.

В ежедневном уходе, по словам Натальи Высоцкой, обязательно использовать крема с УФ-фильтрами и антиоксидантами. Они предотвратят вредное воздействие свободных радикалов и их образование. «Чем светлее кожа, тем в большей степени защиты она нуждается. Если пигментация уже есть, имеет смысл использовать противопигментные средства. Не путать с отбеливающими!», — подчеркнула специалист. Стратегия домашнего ухода строится из очищения, увлажнения и питания. Он должен быть системным и регулярным. Для очищения важно подбирать щадящие продукты, более мягкие, чем обычно. «Воздержитесь от проведения интенсивного пилинга или шлифовок, а также высоких концентраций витамина С. Все это увеличивает чувствительность кожи как таковой и к воздействию ультрафиолета в солнечную погоду», — предупредила Наталья Высоцкая.

В дневном уходе косметолог порекомендовала отдать предпочтение увлажняющим сывороткам и кремам с гиалуроновой кислотой. Можно использовать ВВ кремы с SPF блокаторами — они эффективно ухаживают, выравнивая тон и защищая от солнца. Для вечернего ухода и интенсивного восстановления после дневных нагрузок подойдут кремы с насыщенной текстурой: питательные, с церамидами (важный липидный компонент клеточной мембраны) и высокими концентрациями антиоксидантов (флавоноидов и изофлавоноидов из экстракта зеленого чая, красного винограда, гинкго билоба, алоэ, листьев и плодов черники, клюквы и брусники). «Иногда требуется и «тяжелая домашняя артиллерия», поэтому к ежедневному уходу добавляйте периодически маски. Для жирной кожи подойдут очищающие, для сухой — питательные и увлажняющие, для чувствительной — успокаивающие, для проблемной — подсушивающие и лечебные. Для зрелой кожи используйте средства с пептидами, аминокислотами и витаминами», — подытожила косметолог.

Ранее мы рассказывали, как преобразить уставшую кожу за 20 минут.

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Советы и рекомендации
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