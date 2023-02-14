Косметолог рассказала о противопоказаниях к RF-лифтингу

Ранее в числе рекомендуемых процедур, которые следует сделать в феврале, мы рассказывали о RF-лифтинге — комфортном способе подтянуть кожу лица и тела без хирургического вмешательства. Однако у этой процедуры также есть противопоказания. Косметолог Алла Лебедева специально для «СЭ» назвала причины, которые могут помешать улучшить состояние кожи подобным методом.

Несмотря на максимальную безопасность процедуры, в ряде случаев RF-лифтинг все же может нанести вред здоровью. От методики стоит отказаться при повреждениях кожи и высыпаниях, в острый период вирусных или бактериальных инфекций, при обострении хронических заболеваний, при высоком давлении или тяжелой форме гипертонии, диабете, онкологии и заболеваниях соединительной ткани. Не стоит сочетать RF-лифтинг с инъекциями ботокса. Также, по словам Аллы Лебедевой, опытный специалист откажет в процедуре в период беременности, лактации, менструации или если пациенту еще нет 25 лет.

О противопоказаниях глубокой чистки лица и SMAS-лифтинга читайте в полной версии материала в «СЭ».