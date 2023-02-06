Косметолог рассказала о способах избавления от пигментации кожи

Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что возникновение пигментации у каждого человека происходит по-разному. «Меланогенез, то есть выработка меланина в организме и ее нарушение, происходит по разным причинам. Это и гормональные сбои, и воздействие солнца, заставляющее активно вырабатывать пигмент для защиты от ультрафиолета», — пояснила специалист.

По словам Кристины Артамоновой, косметолог работает не только с пигментированием кожи, но и определяет причину его возникновения, а также глубину залегания пигмента. После этого прописывается протокол дальнейших действий. Он может быть абсолютно разным. «Важно понимать, что даже в эпидермальном слое у нас есть шесть составляющих. На обновление каждой уходит 28 дней. За это время пигмент вытесняется наружу. Используются инъекционные методики, подавляющие активность меланогенеза, IPL-терапия (лазерные процедуры), кислотные пилинги для обновления рогового слоя и осветления, а также обязательны процедуры с витамином С», — рассказала косметолог.

Также Кристина Артамонова обратила внимание, что при пигментации, в процессе избавления от нее и после следует избегать загара в солярии и активных солнечных ванн. В противном случае все может повториться или усилиться.

По словам косметолога, в ходе лечения необходимо исключить органические патологии, то есть нарушения внутри организма. «Необходимо посетить гинеколога, эндокринолога, поскольку иногда пигментация связана с нарушениями работы щитовидной железы. Важно выяснить причину и, отталкиваясь от этого в том числе, определять необходимые процедуры», — объяснила специалист. В завершение Кристина Артамонова подчеркнула, что не просто улучшить внешний вид кожи, но и окончательно избавиться от пигментации поможет сочетание аппаратных и инъекционных методик с профессиональным домашним уходом, нацеленным на осветление и поглощение работы активности меланогенеза.