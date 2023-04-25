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Сегодня, 13:55

Косметолог рассказала, поможет ли рассол в уходе за кожей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Соленый огурец лежит сверху банки.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Очередной бьюти-тренд в социальных сетях — в ход пошли соленые огурцы и рассол. Применяют их сугубо снаружи. Пользователи утверждают, что таким образом можно лечить прыщи, тонизировать кожу, снимать остатки макияжа и удалять омертвевшие клетки кожи. Доктор медицинских наук, дерматолог и профессор Йельского университета Кристин Ко в беседе с Daily Mail подтвердила целесообразность такого специфического ритуала: «Соленья содержат мягкие кислоты и антиоксиданты, так что засоленные овощи действительно могут эффективно удалять ороговевшие клетки и очищать кожу».

Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» рассказала, стоит ли поддаваться подобным веяниям в уходах. «Версия с чудодейственным рассолом трещит по швам. Кислотность продукта неизвестна плюс обилие соли явно не на пользу нежной коже лица. Безусловно, какой-то эффект будет, но он не уникален. Чудо-находка всего-навсего очищает и отшелушивает кожу, но на что тогда скрабы и пилинги?» — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему хочется соленого.

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Красота
Польза и вред
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