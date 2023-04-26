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Сегодня, 12:05

Косметолог развеяла мифы о мицеллярной воде

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка умывается мицеллярной водой
Мицеллярная вода: польза и вред.
Фото istockphoto.com
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Одни говорят, что без мицеллярной воды не обойтись, другие пугают «страшилками» о том, что она портит кожу. Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» расставила все по своим местам. «Я не пользуюсь мицеллярной водой и не рекомендую клиентам. Не демонизирую ее вреда, но и не вижу в применении смысла. Да — это удобный продукт для экспресс-очищения, демакияжа, но у него не самые лучшие составы», — предупредила эксперт.

По словам косметолога, основу мицеллярной воды составляет вода, масла и поверхностно- активные вещества, к выбору которых нужно подходить очень внимательно. «Чаще всего это самый агрессивный ПАВ — лаурилсульфат натрия. Выбирая мицеллярную воду, также не ориентируйтесь на цену: продукт недорогой марки может оказаться с лучшим составом. Переплата обычно идет за красивую упаковку и отдушки», — подчеркнула Анна Славинская.

Напоследок бьюти-эксперт напомнила, что мицеллярную воду, какая бы она ни была хорошая и качественная по составу, все равно нужно смывать водой, чтобы не пересушить кожу. Причем независимо от того, что написано на упаковке, резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, как правильно очищать кожу, чтобы улучшить ее состояние.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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