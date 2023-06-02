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Сегодня, 21:00

Косметолог Жовтан рассказала, как избавиться от назойливых веснушек

Алина Савинова
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Дерматолог и косметолог Наталия Жовтан рассказала о действенных способах избавиться от веснушек.

Самые доступные действенные методы, по словам специалиста, — сок лимона или лайма, маски из клубники или абрикоса. Также дерматолог отмечает, что образование пигмента блокирует экстракт толокнянки. Отбеливающими свойствами обладает азелаиновая кислота. Помимо этого, можно обратиться к пилингам с койевой и трихлоруксусной кислотой и мезотерапевтическим препаратам с пептидами и витамином С.

«Стоит отметить, что ни один из предложенных методов не будет эффективным, если не блокировать воздействие ультрафиолета на кожу в течение всего года. Средства использовать необходимо ежедневно и, что немаловажно, длительно. Одни средства могут разрушать пигмент, другие блокируют его появление», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Источник: https://life.ru/p/1583800
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