Косметолог Жовтан рассказала, как избавиться от назойливых веснушек

Дерматолог и косметолог Наталия Жовтан рассказала о действенных способах избавиться от веснушек.

Самые доступные действенные методы, по словам специалиста, — сок лимона или лайма, маски из клубники или абрикоса. Также дерматолог отмечает, что образование пигмента блокирует экстракт толокнянки. Отбеливающими свойствами обладает азелаиновая кислота. Помимо этого, можно обратиться к пилингам с койевой и трихлоруксусной кислотой и мезотерапевтическим препаратам с пептидами и витамином С.

«Стоит отметить, что ни один из предложенных методов не будет эффективным, если не блокировать воздействие ультрафиолета на кожу в течение всего года. Средства использовать необходимо ежедневно и, что немаловажно, длительно. Одни средства могут разрушать пигмент, другие блокируют его появление», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.