Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметологи ответили, помогает ли микротоковый массажер в борьбе с целлюлитом
Здоровье

Сегодня, 11:30

1 мин.

Косметологи ответили, помогает ли микротоковый массажер в борьбе с целлюлитом

Ксения Богданова
Автор
Микротоковый массажер
Фото Mila Naumova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Косметологи Елена Нагибина и Анна Славинская рассказали «СЭ», помогает ли микротоковый массажер избавиться от целлюлита.

По словам экспертов, целлюлит возникает из-за того, что клетки жировой ткани (адипоциты) неравномерно увеличиваются в размере. Если слой подкожного жира большой, то неровности становятся более выраженными и избавиться от них с помощью микротокового массажера не получится.

Косметологи подчеркнули, что микротоковый массажер может помочь, если проявления целлюлита возникают из-за отечности.

«При улучшении лимфооттока рельеф кожи может стать более ровным, но результат не на 100 процентов гарантирован. Во многом он будет зависеть от упругости кожи, а также от объема мышц», — подытожили эксперты.

Девушка держится за&nbsp;подбородок. Как убрать второй подбородок: советы для мужчин и женщин

Польза и вред
0
Новости холдинга
Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны ВСУ
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Возгорание резервуара произошло на территории нефтебазы в Тамбовской области
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее