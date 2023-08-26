Косметологи рассказали о самых опасных средствах для красоты

17 августа врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что к наиболее опасным косметическим лайфхакам относятся народные средства для отбеливания кожи (сода, перекись и водород), усиления загара (растительное масло, сок инжира), а также чистотел для удаления бородавок и родинок.

Бьюти-эксперт, косметолог Анна Славинская рассказала СЭ, что чистотел действительно может нести большую опасность, поскольку он ядовит. Чистотел может вызвать не только ожог: несоблюдение дозировки приводит к отравлениям. «Мне крайне непонятно, для чего использовать эти «бабушкины» способы, когда в современном мире есть более простые, безопасные и проверенные методы. Что касается родинок и новообразований: их категорически запрещено удалять самостоятельно! Они могут свидетельствовать об онкологии, и такая беспечность до добра не доведет», — заключила специалист.

Ранее, 4 июля, мы рассказывали, какие народные методы от ожогов применять не стоит.