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Сегодня, 13:35

Косметологи рассказали о самых опасных средствах для красоты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Средства для красоты.
Фото Freepik/freepik
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17 августа врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что к наиболее опасным косметическим лайфхакам относятся народные средства для отбеливания кожи (сода, перекись и водород), усиления загара (растительное масло, сок инжира), а также чистотел для удаления бородавок и родинок.

Бьюти-эксперт, косметолог Анна Славинская рассказала СЭ, что чистотел действительно может нести большую опасность, поскольку он ядовит. Чистотел может вызвать не только ожог: несоблюдение дозировки приводит к отравлениям. «Мне крайне непонятно, для чего использовать эти «бабушкины» способы, когда в современном мире есть более простые, безопасные и проверенные методы. Что касается родинок и новообразований: их категорически запрещено удалять самостоятельно! Они могут свидетельствовать об онкологии, и такая беспечность до добра не доведет», — заключила специалист.

Ранее, 4 июля, мы рассказывали, какие народные методы от ожогов применять не стоит.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
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