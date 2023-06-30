Косметологический химик объяснила, в чем преимущества твердого шампуня

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Косметический химик-разработчик Юлия Дробышева рассказала «СЭ», в чем преимущества использования твердого шампуня. «Твердые шампуни производятся в виде твердого бруска или плитки. По причине отсутствия в их составе воды, они особенно популярны в Европе, где актуальна экологичность, экономия ресурсов и сокращение отходов. Кроме того, у твердых шампуней есть ряд преимуществ», — пояснила специалист.
По словам Юлии Дробышевой, твердые шампуни компактны, поэтому их удобно брать с собой в поездку, они более экономичны, имеют длительный срок хранения и их состав может быть более натуральным. «Выбор между твердым и обычным шампунем зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Если вы ищете более экологичный и эффективный вариант, то твердый шампунь — хороший выбор», — резюмировала эксперт.
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