Логопед объяснила, о чем может говорить плохой почерк у ребенка

Некрасивый почерк у ребенка может свидетельствовать о несформированности фонематического слуха — способности точно различать звуки родной речи на слух. Об этом в интервью РИАМО рассказала логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

Еще к одной причине трудностей с письмом она отнесла несформированность мелкой моторики руки. Эксперт подчеркнула, что быстрое и аккуратное письмо — сложный двигательный акт, который требует координации между мозгом и рукой.

Кроме того, по словам специалиста, проблемы с почерком могут быть связаны с недостаточным развитием пространственного восприятия: ребенок путает право и лево, зеркалит буквы, не понимает, где у буквы верх, а где низ, с какой стороны начинать писать.

Она предупреждает: если ребенок испытывает трудности с письмом и чтением, его ни в коем случае не следует ругать и изо дня в день заставлять переписывать и перечитывать одно и то же — это лишь усилит негативное отношение к учебе. Родителям в этом случае важно поддержать ребенка и помочь, а не упрекать.

Сорокун рекомендует использовать нейрогимнастику. Например, можно просить ребенка рисовать двумя руками одновременно в воздухе или на бумаге симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты.