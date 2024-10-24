В московском районе Люблино ввели карантин из-за случаев бешенства

На территории московского района Люблино ввели карантин из-за выявления случаев бешенства. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Сообщается, что очаги инфекции зафиксировали 21 и 22 октября в квартире на улице Краснодарской. В итоге под карантин попал квартал, ограниченный Марьинским Парком, улицами Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецким бульваром и Аллеей кремлевских курсантов. Продлятся ограничения до 22 декабря.

Во время карантина на указанной территории нельзя будет проводить ярмарки и выставки с животными, восприимчивых к заболеванию, а также запрещено их перемещение и отлов для вывоза в зоопарки.