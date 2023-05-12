Маммолог предупредила об опасности корректирующего белья

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала «СЭ», чем может обернуться использование корректирующего белья. «Белье, корректирующее фигуру, — распространенный элемент гардероба многих женщин. К нему относятся утягивающие трусы, шорты, топы, корсеты и грации. Последние напоминают слитный купальник», — пояснила специалист.

Моделирующее белье позволяет визуально скорректировать недостатки фигуры и лишние килограммы, сделать талию более выразительной, бедра более округлыми, а грудь пышной. Несмотря на очевидные преимущества утягивающего белья, его не следует носить на постоянной основе. «Большинство видов корректирующего белья имеет плотную структуру, из-за чего плохо пропускают воздух. Кожа в нем начинает обильно потеть, и возникает риск дерматитов, грибковых поражений и других дерматологических проблем», — заявила медик. Кроме того, верхний край шорт зачастую оказывает сильное давление на желудок, вызывая излишнюю выработку желудочного сока. На этом фоне возможно появление изжоги и обратного заброса содержимого желудка в пищевод (рефлюкса). «Постоянное раздражение стенок пищевода кислотой приводит к воспалению — эзофагиту, который проявляется болью и чувством жжения», — предупредила специалист.

Девушкам, у которых диагностированы заболевания вен или есть предрасположенность к варикозу, Фатима Тамаева порекомендовала отказаться от утягивающего белья для бедер. Оно может нарушить кровообращение в верхней части ног, тем самым повысив вероятность развития варикоза и даже тромбоза. Корсеты и другие виды утягивающего белья для живота отрицательно сказываются на здоровье позвоночника: они вызывают гипотонус (слабость) мышц живота, что приводит к регулярным болям в области спины. Также длительное ношение корсетов нарушает дыхание и может спровоцировать обморок. «Конечно, такие последствия возникнут, если женщина будет носить утягивающее белье регулярно. Периодическое его использование не представляет серьезной опасности. Носить корсеты и другие виды корректирующего белья следует не более 12 часов в неделю», — подытожила Фатима Тамаева.

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