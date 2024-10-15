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Маммолог рассказала о важности проведения самообследования молочных желез
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Маммолог рассказала о важности проведения самообследования молочных желез

Мария Задорожная
Автор
Девочка проводит самообследование груди
Фото Warumpha Pojchananaphasiri, iStock
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15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В рамках этого важного события эксклюзивно для «СЭ» врач-маммолог Ирина Селезнева рассказала, зачем нужно проводить самообследование груди.

«Самообследование молочных желез — это не просто рекомендация, это необходимость для каждой женщины. Регулярное обследование помогает выявить изменения на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — отметила доктор.

Врач подчеркнула, что важно не только выполнять самообследование, но и знать, как правильно это делать. Так, лучшее время для его проведения — первая неделя после окончания менструации. Именно в этот период молочные железы наиболее расслаблены.

Чтобы провести правильное самообследование, маммолог рекомендует запомнить несколько простых шагов.

«Сначала внимательно исследуйте грудь в зеркале, отмечая возможные изменения формы или кожи. Затем лежа на спине пощупайте каждую железу по кругу, обращая внимание на любые необычные уплотнения или болезненные участки. Если вы заметили что-то подозрительное, не паникуйте, но и не откладывайте визит к специалисту», — объяснила Селезнева.

В завершение разговора доктор отметила, что один из решающих факторов успешного лечения рака молочной железы — это своевременная диагностика. Поэтому нельзя недооценивать значение профилактических и просветительских мероприятий.

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