Мастер маникюра рассказала, почему нужно увлажнять руки и ногти

Для поддержания здоровой кожи рук и ногтевой пластины мастер маникюра Анастасия Холодная советует использовать увлажняющие и питательные кремы, пишет «СЭ».



По ее словам, люди часто забывают о том, что кожа рук особенно подвержена старению. А регулярное использование крема с увлажняющими и питательными компонентами поможет избежать не только сухости и шелушения, но и морщин.



Мастер маникюра рекомендует наносить косметические средства сразу после мытья рук и при этом выбирать качественные кремы.

«Большую роль играет выбор продукта. В дешевом средстве будет меньше качественных уходовых или восстанавливающих компонентов», — отмечает Анастасия Холодная.



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