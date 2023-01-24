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Сегодня, 09:30

Минздрав заявил о возможном дефиците лекарств в 2023 году

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Комиссия Минздрава определила список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. Об этом сообщает сайт KP.RU. Среди препаратов, которые могут оказаться редкостью в российских аптеках, порядка 86 названий. В том числе лекарства против онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, ВИЧ, вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, инактивированная вакцина против гриппа и даже некоторые травяные сборы, жаропонижающие и йод.

Минздрав уже выдал заключение о возможности ускоренной регистрации 36 препаратов, еще для 10 могут разрешить продажу в иностранной упаковке. Чтобы избежать дефицита попавших в список лекарств, планируется выдавать временную регистрацию до получения официальной.

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Здоровье
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