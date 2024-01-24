Найден способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной железы

Применение искусственного интеллекта во время скрининга рака поджелудочной железы может повысить количество выявляемых случаев онкологии с 10% до 35%. Такой вывод сделали ученые во время исследования, пишет журнал eBioMedicine.

Они изучили данные более 5 млн человек, включая их анализы и другие показатели. Около 85% пациентов узнавали о страшном диагнозе на поздних стадиях развития онкологии, когда лечение уже не дало бы результата.

В ходе эксперимента ученые обучили искусственный интеллект выявлять связь между историями болезней пациентов и риском развития рака поджелудочной железы. Нейросеть PRISM и модель логистической регрессии анализировали медицинские карты — оценивали имеющиеся заболевания у человека, когда они появились, в какой последовательности и другие факторы риска.

Так исследователи обнаружили, что искусственный интеллект превосходит существующие методы диагностики рака поджелудочной железы в 3,5 раза. Стандартный скрининг позволяет обнаружить около 10% случаев аденокарциномы, а ИИ — 35% опухолей.