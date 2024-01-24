Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Найден способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной железы
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Найден способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной железы

Мария Маковей
Автор
Женщина страдает от болей в животе.
Фото fizkes/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Применение искусственного интеллекта во время скрининга рака поджелудочной железы может повысить количество выявляемых случаев онкологии с 10% до 35%. Такой вывод сделали ученые во время исследования, пишет журнал eBioMedicine.

Они изучили данные более 5 млн человек, включая их анализы и другие показатели. Около 85% пациентов узнавали о страшном диагнозе на поздних стадиях развития онкологии, когда лечение уже не дало бы результата.

В ходе эксперимента ученые обучили искусственный интеллект выявлять связь между историями болезней пациентов и риском развития рака поджелудочной железы. Нейросеть PRISM и модель логистической регрессии анализировали медицинские карты — оценивали имеющиеся заболевания у человека, когда они появились, в какой последовательности и другие факторы риска.

Так исследователи обнаружили, что искусственный интеллект превосходит существующие методы диагностики рака поджелудочной железы в 3,5 раза. Стандартный скрининг позволяет обнаружить около 10% случаев аденокарциномы, а ИИ — 35% опухолей.

Может&nbsp;ли фитнес снизить риск рака. Может ли спорт защитить от рака? Отвечает онколог

Медицина
0
Новости холдинга
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ