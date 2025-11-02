Найдена новая причина ожирения

Ученые Пенсильванского университета обнаружили 13 генов, связанных с развитием ожирения, пять из которых ранее не ассоциировались с этим состоянием. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ожирение имеет масштабы глобальной эпидемии и сопровождается повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и других серьезных нарушений. Хотя образ жизни играет значимую роль, генетические данные указывают, что определенные мутации существенно увеличивают вероятность болезни.

В исследовании использовали данные UK Biobank (более 450 тыс. участников) и программы All of Us Национальных институтов здравоохранения США (около 385 тыс. добровольцев). В анализ вошли люди африканского, американского, восточноазиатского, европейского, ближневосточного и южноазиатского происхождения.

Авторы сосредоточились на редких мутациях, нарушающих функции генов, поскольку именно они часто оказывают наиболее сильное влияние на здоровье. В итоге они выявили 13 генов, связанных с индексом массы тела. Восемь из них были известны ранее (включая MC4R и BSN), а пять — YLPM1, RIF1, GIGYF1, SLC5A3 и GRM7 — описаны впервые. Носительство этих мутаций примерно втрое повышало риск тяжелого ожирения.

Кроме того, часть обнаруженных генов связана не только с ожирением, но и с диабетом 2-го типа, гипертонией и сердечной недостаточностью. Статистический разбор позволил выделить гены, повышающие риск этих заболеваний напрямую, и те, чье влияние опосредовано увеличением массы тела.