Названы 10 ошибок, мешающих накачать идеальный пресс

Врач-вертеброневролог, президент Федерации традиционного карате Роман Генералов рассказал о преградах, мешающих накачать идеальный пресс.

«Первая — нарушение осанки, а именно регионарный постуральный дисбаланс мышц. Вторая — неправильное дыхание, когда вместо выдоха делается вдох на усиление во время выполнения упражнения. Третья — недосып, ведь в этом случае вырабатывается кортизол, который увеличивает количество жира в организме. Четвертая — нерегулярные тренировки, ведь качать пресс лучше систематически. Пятая причина — питание. Оно должно быть не только углеводное, должна быть и белковая пища: мясо, бобовые. Если человек питается одними углеводами, то ничего хорошего в этом нет. Это приводит к выработке жира», — приводит «Life.ru» слова Генералова.

Еще пять причин перечислил артист балета Большого театра Алексей Северцев.

«Общее количество потребляемых калорий — это первый момент. Во-вторых, убедитесь, что вы правильно качаете пресс. Во время упражнения подъемы корпуса (скручивания) выполняются с прямым корпусом, то есть нагрузку забирает поясница. Крестец и нижняя часть поясницы должны быть прижаты к полу. В-третьих, не всегда целесообразно выполнение подъемов ног лежа. В-четвертых, возможно, вам не хватает нагрузки. Тогда старайтесь выполнять хотя бы три-пять подходов. И хорошо бы два-три раза в неделю как минимум. Еще один пункт — разумное распределение нагрузки», — добавил танцор.