Названы основные правила, как не дать ребенку испортить зрение

Детский офтальмолог Елена Акимова поделилась с родителями рекомендациями о детском зрении. Она дала несколько советов, как не дать ребенку испортить зрение.

Первый — экраны гаджетов, таких как планшеты, телефоны, компьютеры приводят в усталость и провоцируют повышенное напряжение глаз, поэтому стоит ограничить время пользования электроникой.

Второй — в рацион необходимо добавить витамины А, В, Е, D, лютеин, хром, селен, цинк, так как они самые важные для здоровья глаз. Витамины этих групп можно получать через орехи, рыбу, овощи и фрукты.

Третий совет — необходимо достаточное количество света и правильное его расположение. Источник света должен находиться в правильном месте: слева — для правшей, справа — для левшей.

Четвертый — обязательно соблюдать режим нагрузок. Для разных возрастов он свой: каждые 15-20 минут для школьников младших классов, 30-40 минут — для старших. Пятый — постарайтесь научить ребенка правильной осанке при работе за столом.