Названы первые признаки нового штамма коронавируса

В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы штамма коронавируса «пирола», который считают опаснее предыдущих. Специалисты рекомендуют обращать внимание на них и незамедлительно обращаться к врачам. К первым симптомам относят боль в горле, кашель, чихание, насморк, заложенность носа или изменения в восприятии запахов, а также повышенную утомляемость.

Врачи в России уже проводят первые тесты, помогающие выявить болезнь. Кроме того, защититься от него можно с помощью вакцин.

Ранее Мясников предупредил о новой волне COVID-19.