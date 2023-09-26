Названы первые признаки нового штамма коронавируса

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В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы штамма коронавируса «пирола», который считают опаснее предыдущих. Специалисты рекомендуют обращать внимание на них и незамедлительно обращаться к врачам. К первым симптомам относят боль в горле, кашель, чихание, насморк, заложенность носа или изменения в восприятии запахов, а также повышенную утомляемость.
Врачи в России уже проводят первые тесты, помогающие выявить болезнь. Кроме того, защититься от него можно с помощью вакцин.
Ранее Мясников предупредил о новой волне COVID-19.
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