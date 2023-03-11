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Сегодня, 20:46

Названы пять советских средств, которыми до сих пор лечат детей

Алина Савинова
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Россиянам рассказали о средствах, к которым прибегал советский народ для здоровья.

Как отмечает «Life.ru», самое доступное и универсальное средство — это сода. В основном в СССР им лечили боль в горле при любых простудных заболеваниях. Также сода считалась главным средством от зубной боли.

Йод добавляли в ингаляцию, когда заставляли детей во время простуды сидеть, накрывшись одеялом, над кастрюлей с горячей картошкой и дышать паром. Кроме того, его наносили на порезы и раны, а йодной сеткой лечили уплотнения от уколов и бронхит. После переохлаждения или при осложнениях после болезни детей на ночь растирали спиртом.

Скипидаром — веществом, получаемым из смолы хвойных деревьев — лечили кожные болезни, грибок, чесотку, изгоняли вшей. В смеси с жиром его использовали для лечения суставов и подагры.

Еще одно универсальное средство, который использовал советский народ, — это горчичный порошок. Детей им лечили при простуде и гриппе, а женщины делали из порошка маски для волос и добавляли в горячие ванны для расслабления.

Источник: https://life.ru/p/1564173
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