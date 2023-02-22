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Сегодня, 21:45

Названы способы избавиться от болей во время менструации

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/gpointstudio
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Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, что с болезненными менструациями сталкивается более половины всех женщин. «Менструальная боль может возникать у абсолютно здоровых женщин из-за усиленной выработки простагландинов, так называемая первичная дисменорея. Усугубить ее могут физические и психологические стрессы. При вторичной дисменорее причинами болей могут быть миома матки, эндометриоз, воспаление матки и придатков, полипы», — пояснила специалист. Возможны не только боли внизу живота, в области поясницы, но и тошнота, рвота, диарея, приливы жара, снижение давления вплоть до временной утраты трудоспособности.

Для устранения менструальной боли, по словам Марии Филатовой, используют спазмолитики и их комбинации, а также обезболивающие: ибупрофен, диклофенак, нимесулид. Последние можно начать принимать за 1-3 дня до начала менструации. «При легких болях можно использовать грелку, теплый душ или термопластыри. Кому-то помогают физические упражнения и йога. Важно пить больше жидкости, поскольку это способствует выведению простагландинов», — подчеркнула врач. Также она рассказала, что для облегчения менструальной боли применяют специальные аппараты Livia, Ovira и разработку российских ученых — устройство MurQueen на основе технологии виброакустической терапии.

«Если менструальная боль сильно влияет на повседневную жизнь, становится причиной пропусков работы, учебы, обязательно следует обратиться к гинекологу, чтобы исключить возможные патологии», — заключила Мария Филатова.

Ранее гинеколог рассказала о нетипичных симптомах половых инфекций.

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