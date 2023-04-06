Невролог Барышев указал на связь проблем с памятью и сахарного диабета

Врач-невролог Артем Барышев рассказал, что проблемы с памятью могут возникнуть на фоне депрессии и диабета.

«В молодом и среднем возрасте без явной причины снижение памяти и внимания весьма и весьма нехарактерно. Самыми частыми причинами подобной ситуации являются депрессия и тревожные расстройства, их никогда не стоит сбрасывать со счетов», — приводит «Life.ru» слова Барышева.

Также специалист отметил, что проблемы с памятью могут быть связаны с наследственными заболеваниями, к которым относятся паркинсонизм, эпилепсия, рассеянный склероз. По его словам, они начинают проявляться в 30 лет.