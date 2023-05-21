Невролог дал рекомендации, которые помогут развить память и интеллект

На сайте издания «Кубанские новости» привели рекомендации врача-невролога Игоря Сергеева, которые помогут развить интеллект и улучшить память в любом возрасте. Главную причину проблем с памятью специалист видит в обилии технологий, которые позволяют не запоминать номера телефонов и множество другой информации, которая прежде тренировала мозг.

Для регулярных тренировок памяти, внимания и наблюдательности Игорь Сергеев порекомендовал упражнения, которые называют нейробикой. Например, в течение определенного времени привычные вещи (ешьте, пишите, причесывайтесь, рисуйте) выполняйте левой рукой вместо правой (для левши — наоборот) или прогуляйтесь по квартире с закрытыми глазами, при этом берите в руки предметы и угадывайте, что это. Хорошо развивает память и мышление чтение вслух, особенно по ролям в компании друзей. Используйте упражнение, которое активирует зоны, отвечающие за логическое мышление и счет: шагая на месте, поднимайте высоко колени и касайтесь локтя. Попробуйте ускориться, если привыкли к размеренной жизни, или замедлиться, если постоянно куда-то спешите. Все эти простые хитрости, по словам невролога, помогут «реанимировать» ваш мозг.

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