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Сегодня, 19:00

Невролог Длин объяснил, как выбрать правильного фитнес-тренера

Алина Савинова
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Невролог, мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, как правильно выбрать тренера по фитнесу.

«Одни хотят развить силу, другие хотят похудеть благодаря фитнесу. Третьи ставят задачу пробежать марафон, а четвёртым нужна растяжка, сесть на шпагат и так далее. Под эти задачи и выбирайте тренера, потому что тренеры в фитнес-клубах, да и в спортивных клубах, они, как правило, являются спортсменами, которые специализируются на тех или иных видах спорта», — приводит «Life.ru» слова Длина.

Как отмечает специалист, если нужно развить силу, накачать мышцы, то в тренеры лучше выбирать тяжелоатлета или бодибилдера, если пробежать марафон — то легкоатлета. Если человек ставит перед собой цель похудеть, то ему стоит поискать тренера с соответствующим опытом, внешним видом, который также разбирается в питании.

«Еще один важный момент: когда тренер проводит занятие, очень важно, чтобы он контролировал технику выполнения упражнений и контролировал веса, с которыми вы работаете. Потому что зачастую люди стараются повесить их побольше, думая, что они могут, при этом они не понимают, как работают мышечные волокна», — добавил эксперт.

Источник: https://life.ru/p/1572371
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