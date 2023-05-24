Невролог Длин рассказал, как мануальная терапия поможет спортсменам

Мануальный терапевт и невролог Сергей Длин рассказал, что мануальная терапия полезна для спортсменов, имеющих мышечный дисбаланс.

«Часто копится ситуация, когда одни мышцы находятся в спазме, а другие даже включиться не могут, они слабые. И мануальная терапия придает силу мышцам за счет того, что она выводит их в равномерный баланс», — приводит «Life.ru» слова Длина.

Специалист отметил, что обычно мануальную терапию проходят курсом. Также, по его словам, когда спина приходит в норму, важно правильно ухаживать за мышцами, и обращаться к ней уже можно раз в две-три недели.