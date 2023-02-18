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Сегодня, 23:30

Невролог Мирошник рассказала, что болезнь Брюса Уиллиса ведет к утрате способности разговаривать

Алина Савинова
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Врач-невролог Елена Мирошник рассказала о лобно-височной деменции (ЛВД), которую диагностировали американскому актеру Брюсу Уиллису.

«Это нейродегенеративное заболевание, которое проявляется прогрессирующими поведенческими и личностными нарушениями с постепенной утратой эмпатии и способности к контакту. В основе недуга лежит дегенерация лобных и передних отделов височных долей. Основным проявлением служат расторможенность, компульсивное или стереотипное поведение, апатия, изменение пищевого поведения, утрата эмпатии и эмоциональная тупость. И по мере развития заболевания мы видим постепенное снижение повседневной активности пациента.

Может наблюдаться склонность к криминальным поступкам, воровству в магазинах, нецензурная брань, грубые неуместные шутки, как правило, с сексуальным подтекстом, хотя надо отметить, что либидо у них, как правило, снижено. Больных перестают волновать вопросы гигиены, они носят грязную одежду. Их поступки становятся импульсивными и непродуманными», — приводит «Life.ru» слова Мирошник.

Также специалист отметила, что пациенты с ЛВД испытывают непреодолимую тягу к сладкому. При этом они могут полностью перейти на углеводы и ничего, кроме них, не употреблять. Кроме того, у таких людей постепенно исчезает чувство насыщения, из-за чего они употребляют чрезмерное количество пищи.

Источник: https://life.ru/p/1559388
Здоровье
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