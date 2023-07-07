Невролог назвал причины головной боли в жару

Невролог, эпилептолог, доктор медицинских наук Василий Генералов 7 июля в беседе с радио Sputnik рассказал о причинах головной боли в жару. «Многие люди метеозависимы, и жара может вызывать у них головную боль, потому что она требует от сосудов быстрых реакций: спазмов, расслаблений», — пояснил врач. Наиболее метеочувствительны, по его словам, люди с вегетососудистой дистонией (ВСД), нарушением венозного оттока, слабыми венами и дисфункцией надпочечников. «Выраженное расширение сосудов из-за жары приводит, как правило, к падению давления. Поэтому крепкий чай или кофе может помочь восстановить сосудистый тонус», — порекомендовал Василий Генералов. Также он посоветовал меньше находиться на жаре, принимать венотонические средства, прописанные врачом, и применять контрастные ванночки для ног, чтобы тренировать сосуды.

Нейропсихолог Вячеслав Москвин рассказал СЭ, что метеозависимость проявляется у разных людей по-разному и может включать широкий спектр физических и психологических симптомов. Среди них головные боли и мигрени, часто сопровождающиеся тошнотой и чувствительностью к свету и звуку, боли в суставах и мышцах, ухудшение состояния в случае артрита, остеоартрита, фибромиалгии и других заболеваний, связанных с мышцами и суставами. Могут усиливаться симптомы астмы и аллергий, связанных с дыхательной системой. «Снижается уровень энергии и общее состояние здоровья. Появляется усталость и бессонница, ухудшается качество сна, настроение и эмоциональная стабильность, увеличивается уровень стресса, раздражительность и чувство тревоги. Если у вас есть подозрение на метеозависимость или какие-то из вышеперечисленных симптомов, важно консультироваться с врачом, чтобы получить более точный диагноз и определить лечение, если в нем есть необходимость», — подытожил эксперт.

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