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Невролог назвала причину, почему нельзя спать со смартфоном под подушкой
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Невролог назвала причину, почему нельзя спать со смартфоном под подушкой

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит и рядом телефон
Фото LaylaBird/istockphoto.com
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Врач-невролог, алголог Александра Толстенева считает, что уведомления на телефоне значительно снижают качество сна. Причем не только звуковые, достаточно включенного экрана на гаджете, так как даже во время сна мозг реагирует на раздражители. Все это препятствует полноценному отдыху, пишет «СЭ».

По словам доктора, особенно опасны постоянные уведомления для людей с чутким сном. Они будят человека, прерывается его естественный цикл сна. В результате он может проснуться уставшим и раздраженным, как будто после бессонной ночи.

«Информационная перегрузка — бич современности. Отсутствие триггеров в ночное время крайне важно для правильной работы нейроэндокринного аппарата и поддержания биохимического равновесия в организме», — добавила медик.

Невролог рекомендует положить телефон подальше, экраном вниз и включить ночной режим.

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