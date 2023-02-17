Невролог назвала симптомы, которые за несколько лет могут предупредить о деменции

Врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская специально для «СЭ» рассказала, что такое когнитивные нарушения, или деменция, и можно ли ее предупредить. «Деменция — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем и индивидуальной нормой. Когнитивные функции — это наиболее сложные функции головного мозга, с их помощью осуществляется процесс рационального познания мира и целенаправленное взаимодействие с ним», — пояснила специалист.

По словам невролога, именно когнитивные функции обусловливают восприятие информации, ее обработку, анализ, запоминание и хранение. «Любые, даже незначительные, нарушения в этой сфере должны привлечь внимание, поскольку могут быть первыми симптомами развивающейся деменции», — предупредила Галина Чудинская. Ухудшение памяти, рассеянность, проблемы с речью и восприятием, сложности в изучении нового и с ориентацией в новых местах, изменения в характере — при возникновении этих признаков обязательно необходимо показаться неврологу. «Подобные проблемы могут быть первыми проявлениями как болезней самого головного мозга: опухоли, рассеянного склероза, нарушения мозгового кровообращения, повышения внутричерепного давления, нейродегенеративных заболеваний, так и проблем в эмоциональной сфере: депрессии и тревоги», — подчеркнула врач.

Как отметила Галина Чудинская, когнитивные нарушения могут появиться из-за нарушения обмена веществ в клетках головного мозга. Поэтому необходимо полное обследование пациента: общий анализ крови и мочи, исследование активности печеночных трансаминаз и гамма-ГТ, гормонов щитовидной железы, исследование концентрации билирубина, альбумина, креатинина и азота мочевины, при возможности концентрации витамина В12 и фолиевой кислоты. «Восстановление когнитивных функций после коррекции метаболических нарушений служит подтверждением диагноза», — подчеркнула специалист. По ее словам, в молодом возрасте снижение памяти и внимания чаще всего говорит об обменных нарушениях или тревожно-депрессивном расстройстве и хорошо поддается лечению.

Когнитивные нарушения могут быть легкими, умеренными и тяжелыми. Деменция относится к последним и приводит к полной дезадаптации в повседневной жизни, поэтому так важно ее предотвратить, резюмировала Галина Чудинская.