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17 мая, 12:35

Невролог объяснил, зачем для сна нужны две подушки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Подушки на кровати.
Фото Freepik/mrsiraphol
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Врач-сомнолог, невролог кандидат медицинских наук Алексей Печатников рассказал, что для комфортного отдыха необходимо использовать две подушки: одну — под голову, вторую — между ногами. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметил специалист, главное правило здорового сна — человеку должно быть удобно, мышцы должны быть максимально расслаблены. «Наше тело само подсказывает, как надо отдыхать, давая сигналы в виде онемевших конечностей, храпа, болей и так далее. И если человек во время сна набивает одеяло, как подушку, между ногами, значит, ему это необходимо», — подчеркнул сомнолог. Можно приобрести специальные реклинирующие подушки, но подойдет и самая обычная. Во время сна на боку подушка поддерживает оптимальное положение тела и кровоснабжение, благотворно влияет на осанку, снижает нагрузку на поясницу и мышцы бедер, помогает предотвратить возникновение апноэ, судорог и отеки.

Ранее мы рассказывали о секретах, которые помогут выспаться.

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