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Невролог объяснила, чем опасны мигающие гирлянды
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Невролог объяснила, чем опасны мигающие гирлянды

Мария Задорожная
Автор
Новогодние гирлянды
Фото onurdongel, iStock
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Врач-невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» заявила, что мигание елочной гирлянды может спровоцировать приступ эпилепсии или мигрени.

По ее словам, эпилепсия — очень распространенное неврологическое заболевание. У людей с таким диагнозом фиксируется избыточная активность нервных клеток головного мозга.

«Из-за чрезмерной активности мышцы получают хаотичные сигналы. В результате может наступить эпилептический приступ — возникают эпизоды непроизвольных мышечных сокращений или застываний, характерна также потеря сознания», — говорит эксперт.

Врач подчеркнула, что триггеры (громкие звуки, ритмы музыки, специфические цветовые комбинации и мерцание ярких огней) могут спровоцировать приступ даже у людей, которые никогда не сталкивались с ним. Демьяновская добавила, что вызванная ярким миганием мигрень может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Чтобы обезопасить себя и близких от неожиданных проблем со здоровьем перед Новым годом, невролог рекомендует покупать только сертифицированные гирлянды, где используются качественные светодиоды, откалиброванные по яркости и цвету.

Также лучше выбирать гирлянды с теплым желтым светом и ставить их в режим статичного освещения, добавила медик.

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