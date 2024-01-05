Невролог объяснила, что опаснее — инфаркт или инсульт

Врач-невролог Наталья Тараненко рассказала «Аргументам и фактам», что опаснее для человека — инсульт или инфаркт.

По ее словам, инсульт — это нарушение кровоснабжения тканей головного мозга. Приводит к тяжелым неврологическим последствиям, а в некоторых случаях даже к летальному исходу. Инфаркт происходит, когда часть сердца не получает достаточного количества крови из-за блокировки артерии. Оба эти состояния требуют незамедлительной врачебной помощи.

Причинами таких патологий могут быть хроническая усталость, длительный стресс, высокое артериальное давление или дефицит витаминов.

«Вероятность того, что человек погибнет в первые часы острой сосудистой патологии, высока в обоих случаях. При этом при инфаркте ситуация может развиваться практически мгновенно — врачи иногда даже не успевают добраться до пациента, так как все происходит за считанные минуты. Но после инсульта необходимо гораздо больше времени на восстановление и реабилитацию, а сама болезнь чаще становится причиной тяжелой инвалидности», — добавила врач.

Как отметила эксперт, обе патологии равны в рисках осложнений и последствий для здоровья.