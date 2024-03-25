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Невролог перечислила необычные причины головной боли у детей
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Невролог перечислила необычные причины головной боли у детей

Мария Маковей
Автор
У девочки болит голова.
Фото AndreyPopov/istockphoto.com
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Частые головные боли у детей возникают из-за длительного просмотра мультфильмов и увлечения телефонными играми, считает врач-невролог Галина Неврюзина.

По ее словам, у детей чаще всего встречается головная боль напряжения, которая связана с гаджетами и компьютерами. Ее причина — долгое нахождение в одной и той же позе, мелькание картинок, переутомление нервной системы.

Доктор подчеркнула, что частая головная боль — это не заболевание, а симптом другой патологии. Поэтому ребенка следует сразу показать врачу.

«К таким случаям можно отнести: серьезную интоксикацию организма (например, при вирусных заболеваниях или пищевых отравлениях); воспалительные и инфекционные заболевания носоглотки; развивающиеся проблемы в шейном отделе позвоночника, сопровождающиеся нарушениями кровоснабжения головного мозга; инфекционные поражения коры и вещества головного мозга, — приводит слова медика «Газета.Ru».

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