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Сегодня, 15:30

Невролог рассказала, что делать, если ребенок плохо спит

Алина Савинова
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Детский невролог Евгения Гончарова рассказала, что делать, если ребенок плохо спит.

Как отмечает специалист, нарушению сна у детей способствуют проблемы с микроклиматом дома, слишком насыщенный день, чрезмерная физическая, умственная и эмоциональная нагрузка.

«Данные факторы могут быть скорректированы самостоятельно. Если при изменении ритма жизни сон не восстанавливается, то крайне важно посетить невролога и сомнолога для дальнейшего исследования и помощи. Мелатонин — гормон сна — вырабатывается шишковидной железой, поэтому в некоторых случаях для дифференциальной диагностики требуется консультация эндокринолога», — приводит Life.ru слова Гончаровой.

По словам невролога, нужно нормализовать режим и не пользоваться гаджетами за два часа до сна. Также многим помогают седативные ванны и специальные препараты, которые может назначить врач.

Источник: https://life.ru/p/1573182
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