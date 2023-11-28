Невролог рассказала, как бороться с деменцией

Руководитель новосибирского городского центра по борьбе с деменцией, кандидат медицинских наук, невролог Светлана Дума в беседе с NGS.ru рассказала о признаках деменции и методах ее профилактики.

По ее словам, деменция — это болезнь людей старшего возраста, однако заболевание может проявляться и в молодом возрасте. Врач отметила, что существуют признаки, по которым можно определить развитие недуга — путаница в пространстве и времени. Человек может потерять ориентацию на месте или перепутать время года, забыть названия предметов.

Невролог отметила, что существуют способы профилактики деменции. На начальной стадии развития недуга человеку необходимо тренировать мозг.

«На преддементной стадии или на стадии легкой деменции мы активно стимулируем пациентов заниматься когнитивным тренингом. Важный процесс — чтение. Очень часто по мере развития деменции человек отказывается от чтения. Вначале он говорит, что у него с глазами что-то не то, потом ему книжка не нравится. Потом он переходит на журнал или газету, потом вообще отказывается. Но чтение — это очень важный процесс, как и письмо. А мы все меньше и меньше пишем», — говорит доктор.

Кроме того, важную роль в борьбе с деменцией играют раскраски и арт-терапия.

«Чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хоре поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость», — подвела итог Светлана Дума.

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