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Сегодня, 17:00

Невролог рассказала, как бороться с метеозависимостью

Мария Маковей
Автор
Женщина держится за голову от боли.
Фото istockphoto.com
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Как бороться с метеозависимостью, порталу 59.ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, невролог Юлия Каракулова.

По ее словам, за адаптацию к изменяющимся внешним условиям в организме отвечает вегетативная система. Если в ее работе случаются сбои, это напрямую влияет на состояние человека. Если раньше такая проблема встречалась у пожилых людей, теперь метеозависимость «помолодела».

«Большинство молодежи сидит за компьютерами и мало уделяет внимания физической активности. Нужно закаляться, тренироваться, заниматься физкультурой, принимать различные контрастные ванны, ходить босиком по траве летом, зимой по снегу. Эти тренировки полезны для укрепления вегетативной нервной системы», — поясняет эксперт.

Как объяснила врач, метеочувствительных людей можно разделить на три группы. К первой относятся молодые парни и девушки астенического телосложения. Им, чтобы побороть влияние непогоды, необходимо заниматься спортом и закаляться.

Ко второй группе Каракулова отнесла людей в возрасте от 30 до 60 лет, для них одного спорта будет мало.

«Здесь играет роль не только слабая адаптация вегетативной системы. У них, как правило, формируются заболевания, которые носят еще невыраженный функциональный характер. Может формироваться, например, гипертоническая болезнь, патология сердца, нарушение ритма», — пояснила профессор.

К третьей группе врач отнесла пожилых людей. К их почтенному возрасту добавляется множество болезней, среди которых коварная гипертония.

«Их сосуды и сердце и так изношены гипертонией. Как только происходит падение атмосферного давления, организм резко реагирует. У гипертоников начинается сначала спад давления, а потом компенсаторный подъем. Они действительно себя очень плохо чувствуют», — объясняет невролог.

Врач советует молодым людям при появлении в непогоду таких симптомов, как тахикардия, головная боль, быстрая утомляемость незамедлительно обратиться к терапевту и пройти диспансеризацию. А старикам не прекращать принимать прописанные им лекарства, посещать во время врача и следить за артериальным давлением.

Ранее в материале «СЭ» врач рассказал, какое давление считается опасным.

Медицина
Советы и рекомендации
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