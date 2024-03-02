Невролог рассказала, почему стоит обратить внимание на плохой почерк у ребенка

Невролог-эпилептолог Наталья Коньшина считает, что плохой почерк у ребенка может говорить о проблемах с нервной системой.

«Причиной плохого почерка могут стать переживания и эмоциональное напряжение или тремор рук, который может быть симптомом разных состояний (волнение, нарушение работы щитовидной железы, поражение ядер головного мозга и так далее)», — сказала доктор в беседе с «Газетой.Ru».

Также врач добавила, что на почерк могут влиять нарушения моторики рук, которые возникают из-за отклонений в работе нервной системы.

К еще одной причине эксперт отнесла трудности с концентрацией — ребенок все время отвлекается, не собран, рассеянный.

«Также негативно на почерк способно повлиять постоянное использование гаджетов и устройств сенсорного ввода (особенно с раннего детства), а еще нарушение остроты зрения: например, астигматизм, косоглазие», — заключила специалист.