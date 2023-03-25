Невролог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Невролог-цефалголог КДЦ МЕДСИ в Щелково Татьяна Щербакова рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток. По ее словам, вместо лекарств можно сделать массаж или принять расслабляющую ванну.

«Терпеть головную боль действительно нельзя, но иногда справиться с ней можно и без лекарств. Например, в случае с головной болью, чтобы улучшить самочувствие, достаточно отдохнуть, принять расслабляющую ванну, сделать самомассаж шеи и головы, прогуляться на свежем воздухе», — цитирует Life.ru Щербакову.

Также она добавила, что мигренозные атаки нельзя терпеть вообще, иначе приступов станет больше. При этом самостоятельно назначать себе обезболивающие не рекомендуется.